«Кубань» до конца недели назначит нового тренера

Руководство «Кубани» приняло решение расторгнуть трудовой разговор с главным тренером Даном Петреску. Имя нового наставника желто-зеленых будет объявлено до конца текущей недели. В числе кандидатов называются главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев, рулевой «Шинника» Александр Побегалов и Александр Бородюк, покинувший «Кайрат» в апреле нынешнего года.

После семи туров ФНЛ краснодарцы имеют в своем активе всего четыре очка и располагаются на последней строчке в турнирной таблице. Напомним, сегодня болельщики «Кубани» обратились к руководству клуба с требованием не увольнять Петреску.