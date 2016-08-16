Болельщики «Кубани» потребовали от руководства клуба не увольнять Петреску

Болельщики «Кубани» считают, что в неутешительных результатах команды в первенстве ФНЛ, в первую очередь, виноват не главный тренер Дан Петреску, а действия руководства краснодарцев, которое не выплачивает игрокам зарплату. Поклонники желто-зеленых потребовали от главных лиц клуба не увольнять со своего поста 48-летнего румынского специалиста.

«В последние два дня во всех СМИ появляется информация о возможном увольнении главного тренера «Кубани» Дана Петреску. Мы категорически не согласны с возможным увольнением главного тренера и хотим обратиться к руководству клуба, а соответственно, к администрации Краснодарского края и лично к губернатору.

Ни для кого не секрет, что игрокам и тренерам уже четыре месяца не платят заработную плату, и увольнение тренера никак не отменит долги. Для того, чтобы избежать такой ситуации, нужно знать, что людям необходимо платить зарплату в соответствии с трудовым договором. Смена тренера не отменит факта невыплаты зарплаты.

Дан Петреску – тот тренер, с которым «Кубани» (несмотря на ее нынешнее место в таблице) по силам решить поставленную задачу по выходу в РФПЛ.

На данный момент мы отстаем от команды, которая находится в зоне стыковых матчей, всего лишь на шесть очков. Кроме того, согласно регламенту, результаты «Спартака-2» и «Зенита-2» при распределении мест в стыковых матчах и команд, напрямую выходящих в РФПЛ, не учитываются.

Не нужно паниковать! Займитесь прямыми обязанностями работодателя по выплате зарплат работникам! Причина не в тренере, а в неисполнении работодателями своих обязательств. Не смейте увольнять Петреску!», – говорится в обращении.