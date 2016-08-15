Остин может заменить Лукаку в «Эвертоне»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Челси». По информации источника, руководство «ирисок» планирует заменить бельгийца форвардом «Саутгемптона» Чарли Остином. Отметим, что на переходе футболиста настаивает главный тренер команды Рональд Куман, знакомый с англичанином по работе со «святыми».

По данным Transfermarkt, стоимость Остина составляет 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Саутгемптон» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями.