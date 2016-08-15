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    Подольски объявил о завершении карьеры в составе сборной Германии

    Нападающий «Галатасарая» и сборной Германии Лукас Подольски объявил о завершение карьеры в составе национальной команды. Об этом 31-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

    «Дорогие болельщики, перед началом сезона я хотел бы сообщить вам, что объявил тренеру сборной Германии об уходе из национальной команды. Я посвящу себя другим делам, своей семье. Сборная всегда была и будет в моем сердце, но я чувствую, что мое время здесь завершилось», – написал Подольски.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    15.08.2016 14:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 18 августа 2016, 10:16

      так и не нашел себя в футболе...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 15 августа 2016, 23:55

      так его и так по привычке вызывали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 15 августа 2016, 15:08

      Давно было пора

      0
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