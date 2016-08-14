Глушаков: «Спартаку» нет смысла смотреть в таблицу»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился своими впечатлениями от старта команда в новом сезоне Премьер-лиги.

«Сейчас игрокам «Спартака» нет смысла смотреть в таблицу. Идет только самое начало чемпионата. Я считаю, что мы показываем неплохую игру, контролируем ход. Будем думать о следующем нашем сопернике, сейчас после «Рубина» нам важно восстановиться и сделать так, чтобы в строй вернулись игроки, которые почувствовали недомогание», – заявил Глушаков.