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    Глушаков: «Спартаку» нет смысла смотреть в таблицу»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился своими впечатлениями от старта команда в новом сезоне Премьер-лиги.

    «Сейчас игрокам «Спартака» нет смысла смотреть в таблицу. Идет только самое начало чемпионата. Я считаю, что мы показываем неплохую игру, контролируем ход. Будем думать о следующем нашем сопернике, сейчас после «Рубина» нам важно восстановиться и сделать так, чтобы в строй вернулись игроки, которые почувствовали недомогание», – заявил Глушаков.

    Источник: ТАСС

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    14.08.2016 00:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 09:11

      Хлопнули в первом туре Арсенал и сразу все закричали о чемпионстве. А с каждым матчем играют все тяжелее и тяжелее

      1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 14 августа 2016, 06:59

      Обсуждалкин. Неужели никто не видит эти 2 клоуна ( Глушаков и Комбаров) своим постоянным браком в игре тянут Спартак назад. С такими коэффициентами полезного действия надо просто сидеть дома и смотреть таблицу. Статисты.

      2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 августа 2016, 03:05

      да смысл смотреть все ровно ничего не светит

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 14 августа 2016, 01:23

      На самом деле в таблицу нужно почаще заглядывать,а то складывается ощущение что вам на место в ней вообще пох ...

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