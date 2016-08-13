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    Грасия: «Думаю, это лучшая игра «Рубина» в сезоне»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал результат матча против «Спартака» (1:1).

    — Игра получилась упорной. Первые 2-3 минуты мы провели здорово, момент был у Канунникова, затем сразу был эпизод с падением в нашей штрафной нашего игрока. Я считаю, что пенальти в том эпизоде был, однако арбитр в этом моменте не свистнул. Затем игра стала равной. Соперник больше владел мячом и имел преимущество. Но под занавес тайма мы забили. Во втором тайме игра шла в обе стороны, у обеих команд были моменты, а в конце матча мы даже могли вырвать победу. Наша команда хорошо поработала. Я ценю очко, которое мы заработали.

    — Это лучшая игра «Рубина» в этом чемпионате?

    — Думаю, да. Мы постепенно прибавляем. Команда действовала более организованно, чем в предыдущих матчах. Мы создали больше голевых моментов, чем в предыдущих матчах. Соперник тоже угрожал нашим воротам, но наш соперник создает много моментов во всех матчах. Думаю, это важный шаг вперед – добыть очко в упорной борьбе против «Спартака». Этот шаг поможет нам в будущем.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.08.2016 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 августа 2016, 09:20

      Не дай бог,что она окажется лучшей!

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      Рейтинг: +673

      life85 14 августа 2016, 01:31

      Что за глупый вопрос про лучший матч в сезоне в начале сезона ?

      0
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