Веркаутерен: «Крылья Советов» заслужили ничью с «Краснодаром»

Наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен подчеркнул, что самарцы заслуженно добились ничьей в поединке третьего тура с «Краснодаром» (1:1). При этом специалист отметил, что его команде предстоит еще много работы.

«После первого тайма «Краснодар» кое-что изменил в своей игре. В первом тайме они не могли найти свою игру. Во втором мы уже не были так свежи.

Мы всегда стремимся к победе, но, считаю, что этот результат отражает происходящее на поле. Мы заслужили одно очко. Нас ждет много работы. Я знаю, что нужно улучшить, но на это понадобится некоторое количество времени», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Матч ТВ».