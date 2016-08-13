Кононов: «Мамаев – это потеря, но у нас есть другие футболисты»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результат матча против «Крыльев Советов» (1:1).

«Первые 12 мнут были сложные. «Крылья» проводили быстрые атаки, нам было сложно. В последствии мы выровняли игру. Очень хорошо провели первые минуты второго тайма. В целом, мы владели мячом территориально. Очень напряженная игра, очень жаркая погода. Могу сказать, что мы приобрели одно очко.

Травма Мамаева? Мамаев – это потеря. Но те футболисты, которые у нас есть, могут заменять друг друга», – передает слова Кононова корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.