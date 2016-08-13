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    «Локомотив» доверяет Пашинину, но смотрит в сторону Бердыева

    «Локомотив» пока не намерен заниматься поиском нового главного тренера. Руководство клуба доверяет исполняющему обязанности наставника Олегу Пашинину и ждет от него результатов. Тем не менее, железнодорожники следят за ходом переговоров между экс-тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым и «Спартаком», и вплоть до их окончания не собираются принимать решение относительно главного тренера.

    Напомним, ранее президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с Бердыевым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2016 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 17:32

      Геркус по всей видимости по полной прорабатывает вариант с Бердыевым. Не просто так он (Бердыев) еще не подписал контракт со Спартаком

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