Форвард «Спарты» Фатай перешел в «Уфу»

Нормальное усиление.
«Уфа» объявила о трансфере нападающего «Спарты» Кеинде Фатая. 26-летний футболист заключил с российским клубом соглашение до 2019 года.
В прошлом сезоне Фатай провел 24 матча в чемпионате Чехии, забив восемь голов.
«Уфа» объявила о трансфере нападающего «Спарты» Кеинде Фатая. 26-летний футболист заключил с российским клубом соглашение до 2019 года.
В прошлом сезоне Фатай провел 24 матча в чемпионате Чехии, забив восемь голов.
Нормальное усиление.
так держать
Вполне добротный игрок. Уж Игоряну то точно пару штук напихает)
Надеюсь хорошее приобретение ! Но судя по характерному жесту левой руки -бухает !