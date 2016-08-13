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    Форвард «Спарты» Фатай перешел в «Уфу»

    «Уфа» объявила о трансфере нападающего «Спарты» Кеинде Фатая. 26-летний футболист заключил с российским клубом соглашение до 2019 года.

    В прошлом сезоне Фатай провел 24 матча в чемпионате Чехии, забив восемь голов.

    Источник: ФК «Уфа»

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    13.08.2016 00:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +87

      Polilux 13 августа 2016, 11:37

      Нормальное усиление.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 августа 2016, 10:29

      так держать

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 августа 2016, 09:42

      Вполне добротный игрок. Уж Игоряну то точно пару штук напихает)

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 августа 2016, 07:59

      Будем ждать результативной игры. Удачи!!!

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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 августа 2016, 07:17

      Надеюсь хорошее приобретение ! Но судя по характерному жесту левой руки -бухает !

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      Рейтинг: +447

      alexidj 13 августа 2016, 00:42

      хорошо себя проявил против ЦСКА и Краснодара...хорошее приобретение..

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