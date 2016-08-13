Форвард «Спарты» Фатай перешел в «Уфу»

«Уфа» объявила о трансфере нападающего «Спарты» Кеинде Фатая. 26-летний футболист заключил с российским клубом соглашение до 2019 года.

В прошлом сезоне Фатай провел 24 матча в чемпионате Чехии, забив восемь голов.