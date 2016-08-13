Жулиано: «Надеюсь, в «Зените» меня ждет такой же успех, как и Халка»

Полузащитник «Зенита» Жулиано, ставший автором забитого гола в матче с «Ростовом» (3:2), прокомментировал сравнения болельщиков сине-бело-голубых с бывшим форвардом команды Халком.

«Меня, конечно, радуют сравнения с Халком, потому что он великолепный игрок. Но все-таки я Жулиано, я другой игрок, и я надеюсь, меня ждет такой же успех в этой команде, как и Халка», – сказал Жулиано.