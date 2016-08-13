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    Жулиано: «Надеюсь, в «Зените» меня ждет такой же успех, как и Халка»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано, ставший автором забитого гола в матче с «Ростовом» (3:2), прокомментировал сравнения болельщиков сине-бело-голубых с бывшим форвардом команды Халком.

    «Меня, конечно, радуют сравнения с Халком, потому что он великолепный игрок. Но все-таки я Жулиано, я другой игрок, и я надеюсь, меня ждет такой же успех в этой команде, как и Халка», – сказал Жулиано.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.08.2016 00:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2016, 10:42

      ну по сравнению с другими зенитонами он в футбол играл, поглядим как дальше будет, а может облениться как все в зените это делают

      0
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 13 августа 2016, 10:05

      Забил левый пенальти и понесло. Прямо Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей Задунайский.

      Но у нас в проекте все клоуны и давно пора привыкнуть.
      Вот Дзюба лапку долечит (симулянт) и начнет в эфир гадить. Ждите.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2016, 04:12

      Начни забивать с игры, а не с пенальти, тогда поверим

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 13 августа 2016, 01:15

      Халка в зените, мало кто сможет заменить! Это видно по первым 3м турам и можно сделать вывод, что большенство игр халк на себе тянул!

      2
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Alessandro_grande 13 августа 2016, 01:16

      А дзюба без Халка, как и в Спартаке, скоро пойдёт по арендам

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Alessandro_grande 13 августа 2016, 14:51

      халк все матчи тянул.если жулиано будет попадать как халк в дзюбу что-б мяч в ворота залетел то и дзюба будет играть.а нет то кирдык дзюбинью

      -1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 13 августа 2016, 00:33

      Если будешь играть как минимум как сегодня , 100% ждёт ... Удачи !

      1
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