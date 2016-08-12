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  • Лодыгин: «Очень неприятно было допустить такую грубую ошибку»

Лодыгин: «Очень неприятно было допустить такую грубую ошибку»

12 августа 2016, 23:27
12

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин после победы над «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России признался, что партнеры по команде выразили ему поддержку после ошибки в первом тайме.

– Очень неприятно и неудобно перед болельщиками и партнерами было допустить такую грубую ошибку. В перерыве в раздевалке все меня поддерживали, говорили, чтобы я не переживал, и обещали переломить ход игры во втором тайме. В итоге так и получилось. Ребята спасли сложный матч, и я им за это очень благодарен. Они сказали: «Юра, не переживай, мы сыграем за тебя и вылезем из этой грязи». И еще я благодарен болельщикам, которые остались на трибунах и поддерживали нас до конца.

– Согласны ли вы с тем, что ключевой эпизод игры – удаление Гацкана?

– Может быть. «Ростов» умеет очень хорошо обороняться. Удаление нам не очень сильно помогло, но все-таки у «Ростова» в обороне появились свободные зоны, да и в принципе играть вдесятером намного сложнее.

– Вам не показалось, что сложная ситуация, в которой оказался «Ростов» перед матчем с «Зенитом», сказалась на его сегодняшней игре?

– Нет. Я и в прошлом году говорил, что «Ростов» – молодец. Они зарекомендовали себя как сильная команда. И сейчас «Ростов» – это тоже хорошо укомплектованная, крепкая команда, играющая в хороший, пусть и оборонительный футбол. Вдвойне приятно обыгрывать такие команды, которые хорошо играют в обороне.

– То есть отставка Бердыева пока никак не повлияла на игру ростовчан?

– Сложно говорить что-то через неделю или две после смены тренера. Вряд ли что-то сразу поменяется «Ростов» пока остался командой своего прошлого тренера с тем же стилем игры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Лодыгин Юрий
Комментарии (12)
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alp
1471034007
почему он говорит об 1 ошибке?? он 4 раза давал пас сопернику в опасной близости к своей штрафной. толи лох толи ростов ему заплатил нормально
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Grelas
1471034466
Ты нам довольно часто такие сюрпризы преподносишь, для профилактики пусть Миша постоит пару матчей.
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Alexx22
1471036615
вратарь нашей сборной!!! класс только наверное таких и берут
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BuenosArgentina
1471037332
Лодыгин, ну што с тобой ? Когда ты будешь смотреть куда ты бьёшь ??????
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арейская
1471052279
Да , почудил Юра в первом тайме, там даже не об одной ошибке должна быть речь
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опус 2
1471062638
Когда Ладыгина выдернули из Греции ,подумал это чудо ! Слышать не слышал про него ,а тут готовый воротчик экстра класса !Вчера ещё раз убедился что чудес не бывает
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Salim73
1471070155
Ты только и можешь между ушей пропускать!!!!@
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Kosmotoga
1471087577
думаю пора бы уже зениту купить нормального вратаря.Лодыгин всегда выбивает как олень мяч ногами.Сколько его помню столько и косячит.Как можно за 8 минут выбить 4 раза низом вместо классического выноса верхом?!! Питер при всё уважении этого вратаря нужно менять .А гол ему с центра поля придаёт ему особую пикантность.
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