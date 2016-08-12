Лодыгин: «Очень неприятно было допустить такую грубую ошибку»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин после победы над «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России признался, что партнеры по команде выразили ему поддержку после ошибки в первом тайме.

– Очень неприятно и неудобно перед болельщиками и партнерами было допустить такую грубую ошибку. В перерыве в раздевалке все меня поддерживали, говорили, чтобы я не переживал, и обещали переломить ход игры во втором тайме. В итоге так и получилось. Ребята спасли сложный матч, и я им за это очень благодарен. Они сказали: «Юра, не переживай, мы сыграем за тебя и вылезем из этой грязи». И еще я благодарен болельщикам, которые остались на трибунах и поддерживали нас до конца.

– Согласны ли вы с тем, что ключевой эпизод игры – удаление Гацкана?

– Может быть. «Ростов» умеет очень хорошо обороняться. Удаление нам не очень сильно помогло, но все-таки у «Ростова» в обороне появились свободные зоны, да и в принципе играть вдесятером намного сложнее.

– Вам не показалось, что сложная ситуация, в которой оказался «Ростов» перед матчем с «Зенитом», сказалась на его сегодняшней игре?

– Нет. Я и в прошлом году говорил, что «Ростов» – молодец. Они зарекомендовали себя как сильная команда. И сейчас «Ростов» – это тоже хорошо укомплектованная, крепкая команда, играющая в хороший, пусть и оборонительный футбол. Вдвойне приятно обыгрывать такие команды, которые хорошо играют в обороне.

– То есть отставка Бердыева пока никак не повлияла на игру ростовчан?

– Сложно говорить что-то через неделю или две после смены тренера. Вряд ли что-то сразу поменяется «Ростов» пока остался командой своего прошлого тренера с тем же стилем игры.