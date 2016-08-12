Гацкан: «Удаления не было»

Капитан «Ростова» Александр Гацкан выразил мнение, что его удаление в матче третьего тура чемпионата России с «Зенитом» было незаслуженным.
«Удаления не было», – сказал Гацкан.
Напомним, что «Ростов» вел у «Зенита» со счетом 2:0, но в итоге потерпел поражение – 2:3.
Источник: «Советский спорт»
Ростову помог Лодыгин и Нету с хваленным Гараем без усилий повести в счете...а потом Зенит заиграл...я хорошо отношусь к Саше Кержакову...но его время прошло..надо пробовать Гасилину..или зря ушедшему Шейдаеву и Джорджевичу больше