Гацкан: «Удаления не было»

Капитан «Ростова» Александр Гацкан выразил мнение, что его удаление в матче третьего тура чемпионата России с «Зенитом» было незаслуженным.

«Удаления не было», – сказал Гацкан.

Напомним, что «Ростов» вел у «Зенита» со счетом 2:0, но в итоге потерпел поражение – 2:3.