Луческу: «Никогда не видел, чтобы мои игроки допускали столько ошибок»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после волевой победы над «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России остался недоволен тем, что его подопечные допустили слишком много ошибок.

«На «Зенит» давит результат, это сказывается на действиях игроков. Я никогда не видел, чтобы мои игроки допускали так много невынужденных ошибок в простых ситуациях. Тем более, что эти ошибки допускали опытные футболисты.

Рад, что во втором тайме команда показала характер и продемонстрировала хорошую игру. Мы создали много моментов и реализовали достаточное их количество», – заявил Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».