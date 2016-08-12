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  • Луческу: «Никогда не видел, чтобы мои игроки допускали столько ошибок»

Луческу: «Никогда не видел, чтобы мои игроки допускали столько ошибок»

12 августа 2016, 22:03
15

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после волевой победы над «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России остался недоволен тем, что его подопечные допустили слишком много ошибок.

«На «Зенит» давит результат, это сказывается на действиях игроков. Я никогда не видел, чтобы мои игроки допускали так много невынужденных ошибок в простых ситуациях. Тем более, что эти ошибки допускали опытные футболисты.

Рад, что во втором тайме команда показала характер и продемонстрировала хорошую игру. Мы создали много моментов и реализовали достаточное их количество», – заявил Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Луческу Мирча
Комментарии (15)
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Андрей Ермошин
1471029029
Не видел? Не волнуйся, это только цветочки, все еще впереди.
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egrrr
1471029126
это тебе не шахтер, где одни горняки-бразильцы
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Joko21
1471029316
Ростов красавцы! Зенит слабо проводит матчи
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ЖОРРО
1471030675
Добро пожаловать в Россию!
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Alessandro_grande
1471035612
Луческу в шахтере был с 2004 года, полностью сформировал команду под себя, а тут он 3 матча отыграл и уже думает, что его команда должна рвать и метать
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Вомбат
1471038253
Барахло ты оказался, Мирча Луческу. Да, ты умеешь ставить игру, и это доказал в Шахтере, но стоять на своем ты не умеешь или не хочешь, что в принципе одно и то же. Уже были видны наметки будущей командной игры в товарняках и с ЦСКА, но ты все разрушил, введя в основу Кокорина, Витселя и Гарая - людей, которые или не могут или не хотят играть в твой футбол. Потому что дядя сверху об этом попросил. Про клоуна в воротах я вообще молчу.Короче, барахло ты, а не лидер. Впрочем если бы ты не был в человеческом смысле барахлом, такое барахло как Митрофанов и Дюков тебя бы в Зенит не взяли.
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арейская
1471052754
Ещё увидишь, и не раз...
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Каратель помойников
1471059872
да они ещё больше могут,НО в этом сезоне зинаиду будут за клитор тащить вперёд
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Mr_Murder
1471063247
толи ещё будет )
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