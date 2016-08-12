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    Кириченко: «В матче с «Зенитом» все спутало удаление»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итоги матча третьего тура чемпионата России с «Зенитом», в котором его команда потерпела поражение, ведя по ходу матча со счетом 2:0.

    «Почему так глубоко «сели» во второй половине матча? У нас, вообще-то, было удаление в первом тайме, нас заставили глубоко «сесть». В первом тайме игра шла по нашему плану, мы искали ошибки «Зенита», и два раза нашли. Но удаление спутало все.

    У нас футболисты не железные, за 20 дней мы играем пятую игру одним и тем же составом. 70 минут играли вдесятером с «Уралом», сейчас тоже большую часть игры провели в меньшинстве. Силы небеспредельные.

    Не знаю, с кем общались наши тренеры по телефону на скамейке. У меня телефона нет», – сказал Кириченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.08.2016 21:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2016, 04:51

      Да, именно удаление и ещё подссуживание арбитра, а такой яркий первый тайм получился, и благодаря такому судейству всё пошло наперекосяк...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      killerman77 > арейская 13 августа 2016, 14:07

      дык, это судья заставил чудака гацкана прыгать в ноги ?

      -1
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      Рейтинг: +47

      майкл 12 августа 2016, 23:34

      Это газпрем , левый пендаль а также вторая желтая левая

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 12 августа 2016, 22:19

      Дима, готовься к Аяксу. Это твой шанс и ты с ним должен справиться!

      4
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