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    Дзагоев: «Нойштедтер? На его позиции в сборной есть игроки не хуже»

    Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев выразил мнение, что бразильский защитник армейцев Марио Фернандес может помочь сборной России.

    «Натурализация Марио Фернандеса может стать большим усилением для сборной. Я вижу каждый день, как он старается, сколько он работает. Своим отношением к делу он похож не на бразильца, а, скорее, на немца – работает как машина.

    Натурализация – довольно распространенная для всего мира практика – значит, сборные видят в этом свои плюсы. К примеру, Диего Коста ведь совсем не испанец, но был заигран за испанскую сборную. Но я считаю, что натурализовывать нужно тех игроков, которые действительно сильнее российских на голову.

    Нойштедтер? «Я считаю, что на позиции Романа в России есть игроки не хуже», – сказал Дзагоев.

    Источник: ТАСС

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    12.08.2016 21:18
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +14

      Бизон 74 13 августа 2016, 12:55

      К натурализации отношусь положительно. А наши ленивые-высокооплачиваемые только злят своей "игрой". Черчесову будет очень сложно. Если пойдет на формирование состава сборной из блатных-грош ему цена

      1
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 13 августа 2016, 06:56

      двойные стандарты

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 13 августа 2016, 02:58

      и на твоей позиции Алан есть сильнее парни

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > бочаров 13 августа 2016, 09:44

      А ты как думаешь? Назови,болтун.

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 13 августа 2016, 01:22

      Пусть любого натурализуют, пусть знают , что наши футболисты говно.

      1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > СЛАВА 81 13 августа 2016, 01:30

      Слава, наших футболистов волнуют только деньги....нам нужно вбивать в головы молодежи патриотизм, что бы они играли не ради денег, а ради сборной, ради своей страны, для своего народа !

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Alessandro_grande 13 августа 2016, 01:32

      Александр, Я согласен с Вами. Нужно значительно понизить зарплату, а вот премиальные значительно повысить.

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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > СЛАВА 81 13 августа 2016, 01:37

      Соглашусь, тогда и повыситься стимул у игроков.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Alessandro_grande 13 августа 2016, 09:48

      А ты работаешь задаром, за патриотизм, отдай все
      заработанные тобой деньги стране или пенсионерам.

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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > vladimir-7 15 августа 2016, 12:24

      Я во первых получаю не миллионы, а во вторых прекрасно справляюсь со своей работой. Если ты считаешь, что футболист сборной, представляющий свою строну ради денег, то это нормально, то можно сразу ставить крест на российском футболе. Хорошо справился с задачей на поле, получил премию, плохо справился, не получил премию, вот и все, как на средней статистической работе.

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 13 августа 2016, 00:48

      а на позиции Фернандеса нет?)

      -2
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 22:38

      Я понимаю, что Нойштедеру с такой игрой не пробиться в состав сборной Германии и сам он понимает, но вдруг вспомнил про свои Русские корни и решил в Российскую сборную податься....а теперь вопрос, зачем он нам нужен? У нас своих чтоли воспитанников нет? Вроде есть и играют не хуже

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Alessandro_grande 12 августа 2016, 22:42

      Ребят, я вообще против натурализации...считаю, что нужно своих футболистов развивать и кататься по посёлкам, сёлам, городам в поисках новых дарований

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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > карасевщина 12 августа 2016, 23:14

      Вот в этом и дело, что не будут, а что бы поступить в академию футбольную нужны большие деньги ( оплатить учебу ) да и связи

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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 22:29

      Кто вообще такой Нойштедер? За какие заслуги ему дали гражданство, и взяли в сборную, он великий игрок Чтоли? Сперва пытался пробиться в сборную Украины, туда не взяли, решил в сборную России, Мутко его взял! Но ему все равно за какую страну играть! На мой взгляд, мальчик просто хочет поиграть на евро и ЧМ и не важно за какую страну, просто поучаствовать, поставить в своей биографии на википедии плюсик в разделе сборной....молчу уже про его игру на евро 16

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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Alessandro_grande 12 августа 2016, 22:44

      А сборные видят в натурализации, только один плюс, что не нужно тратить деньги на обучения своего молодого поколения

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 августа 2016, 22:16

      непонятно для чего его натурализовали. Ни чего не показал

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2016, 21:40

      Ух ты -Дзагоев что тренером стал?

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      Рейтинг: +361

      sergan113 12 августа 2016, 21:29

      А что состав сборной уже объявлен? Или Дзагоев теперь определяет кто должен играть за страну?

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