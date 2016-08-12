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    Караваев пропустит игру с «Уралом»

    Футболисты московского ЦСКА отправились в Екатеринбург, где 13 августа проведет встречу с «Уралом» в рамках третьего тура чемпионата России. Молодой защитник Вячеслав Караваев пропустит матч.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов.

    Нападающие: Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.08.2016 17:29
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