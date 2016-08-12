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    Воронин: «Пытался отговорить Нойштедтера от выступлений за сборную России»

    Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Воронин заявил, что пытался отговорить полузащитника Романа Нойштедтера от выступлений за сборную России.

    «Я знаком с Ромой с 2000 года, мы с его папой вместе играли в «Майнце». Когда Рома подавал документы на российское гражданство, я с ним в Дюссельдорфе встречался, беседовал. Если честно, даже пытался отговорить его. «Ты не понимаешь, на что идешь! – говорил ему. – Ты вырос в Германии, у тебя другой менталитет, другие взгляды», – отметил игрок.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2016 14:02
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +577

      yurdin 14 августа 2016, 20:38

      Этому парню ваще,мне кажется,играть на уровне сборных не светило,поэтому и согласился на предложение нашей сборной.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 12 августа 2016, 22:42

      Фу как мерзко. Майдан головного мозга или как там это называется. Ворона меня огорчил...Ну вот если объективно- какое ему дело до этого? Этого Ромку насильно никто не будет заставлять есть щи и ругаться матом. Предложили поиграть за сборную. Для многих это мечта- выступить на ЧЕ/ЧМ. Пость неважно сыграл, но опыта набрался немного. Дальше может получше пойдут дела, а может и нет. Это лишь всего лишь футбол. А жить Нойштедтер может и дальше в Германии, его личное дело.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 12 августа 2016, 22:29

      Ворона - Молодец !

      -1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 12 августа 2016, 21:12

      сЛАВАуКРАИНЕ

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 августа 2016, 19:30

      Что-то в последнее время Воронин как-то рьяно высказывается о России. Играл в Динамо - молчал. Стоило вернуться на родину, так сразу набрался смелости такое ощущение. Но это мое личное мнение

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 12 августа 2016, 18:49

      Однако наоборот наверное вербовал его: помни ты вырос в Германии,а Германия пострадала от России,так что насри им,агент Швайне.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > triton004 12 августа 2016, 21:23

      как то так..

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 12 августа 2016, 18:43

      К Воронину хорошо отношусь,но для жителей,подверженных майданной болезни,действительно не понятно,как можно стремиться из Германии в Россию.Разрыв шаблонов.Пусть привыкают)))

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 августа 2016, 17:05

      Жалко что не отговорил)

      2
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      Рейтинг: +24

      alexzima 12 августа 2016, 16:50

      ты не играл дай другим поиграть

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 12 августа 2016, 16:15

      пытался уговорить вприпрыжку: кто не скачит.. ))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > PNZ1985 12 августа 2016, 16:38

      " кто не скачит.. ))"-Тот построит стадион в Питере)))

      -2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > андрей андреев 12 августа 2016, 17:17

      "кто не скачИт" - тот реально хохол необразованный

      1
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