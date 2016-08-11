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  • Тихонов: «Бердыев должен был оказаться в «Спартаке» раньше»

Тихонов: «Бердыев должен был оказаться в «Спартаке» раньше»

11 августа 2016, 23:53
26

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение по поводу того, что новым главным тренером московской команды станет Курбан Бердыев.

«Судя по-всему, Бердыев должен был оказаться в «Спартаке» раньше. Думаю, что он не откажется от своей игры и постарается подстроить команду под себя.

Даже несмотря на поражение команды в Лиге Европы, Аленичев оставил Бердыеву подготовленную команду, матчи с «Арсеналом» и «Крыльями Советов» в чемпионате это показали. Конечно, во второй игре «Спартак» не реализовал много моментов и, как это часто бывает, получил валидольную концовку», – отметил Тихонов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (26)
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zra78
1470949479
Что они будут говорить когда его выгонят
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VVM1964
1470949764
ЛУЧШЕ ПОЗЖЕ , ЧЕМ НИКОГДА , НО Я БЫ ПОДОЖДАЛ ЕЩЕ - ДО ЗИМЫ . МОЖНО БЫЛО БЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОНЯТЬ , ЧТО ЗА СПАРТАК С АЛЕНИЧЕВЫМ ( ПРИ УСЛОВИИ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕНЕГ И ХОРОШЕГО ЛЕТНЕГО ТРАНСФЕРА ) . ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ЭПОПЕЯ РУБИНА В ЕВРО КУБКАХ
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Аид666
1470967636
Команда с крыльями че-то показала?... если отскок с Крыльями - это подготовленная команда - тогда какой бы она была не подготовленной?
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Pirboy71
1470969161
Молоток Андрюша.....
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REDWHITE_
1470980424
Да, год зря потеряли...
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андрей андреев
1470981732
Да давно было известно,что он идёт в Спартак.Надо было летом валить,Ростов бы успел перестроиться.Надеюсь скоро его мигронтская виза закончится и поедет обратно в свой Таджикистан
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Daxa09
1470982260
Спартак уже много лет лихорадит то игра вроде начинает выресовываться то опять исчезает и так годами при Бердиеве я надеюсь это закончится и появиться стабильность
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vladimir-7
1470984208
Столько тренеров поменялось, причем хороших, а результат такой же. Значит не в тренере дело. Ищите другую достоверную причину.
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БекаMax
1470984680
интересно какой места возьмёт при Бердыеве
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a-rakhmatov
1471008808
Самое главное в команде это тренер, Курбан вывел на второе место команду, которая была на грани вылета, а Спартак он сделает чемпионом в любом случае
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