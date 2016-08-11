Тихонов: «Бердыев должен был оказаться в «Спартаке» раньше»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение по поводу того, что новым главным тренером московской команды станет Курбан Бердыев.

«Судя по-всему, Бердыев должен был оказаться в «Спартаке» раньше. Думаю, что он не откажется от своей игры и постарается подстроить команду под себя.

Даже несмотря на поражение команды в Лиге Европы, Аленичев оставил Бердыеву подготовленную команду, матчи с «Арсеналом» и «Крыльями Советов» в чемпионате это показали. Конечно, во второй игре «Спартак» не реализовал много моментов и, как это часто бывает, получил валидольную концовку», – отметил Тихонов.