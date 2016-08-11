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«Фенербахче» уволил Перейру с поста главного тренера

11 августа 2016, 17:30
1

Руководство «Фенербахче» приняло решение расстаться с главным тренером Витором Перейрой после вылета из Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде турецкий клуб по сумме двух встреч уступили «Монако» (2:1; 1:3).

Португальский специалист был назначен на пост наставника «желтых канареек» перед стартом прошлого сезона и смог завоевать с ними серебряные медали Суперлиги. Также 48-летний тренер вывел «Фенербахче» в финал национального кубка, который в итоге все же проиграл «Галатасараю».

Напомним, в «Фенербахче» выступает хавбек сборной России Роман Нойштедтер, перешедший туда нынешним летом на правах свободного агента.

Источник: Reuters
Турция. Суперлига Фенербахче Перейра Витор
Комментарии (1)
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simoron81
1470939186
и что теперь будет
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