Тренерский штаб «Кубани» может пополнить российский специалист

В тренерском штабе «Кубани» может появиться российский специалист, который будет помогать Дану Петреску и его коллегам. Сообщается, что кредит доверия у желто-зеленых к 48-летнему румыну не иссяк, просто по мнению руководства в данный момент команде нужен отечественный тренер, знакомый с реалиями ФНЛ.

В краснодарском клубе данную информацию не подтвердили. Напомним, после шести туров «Кубань» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе четыре ничьих и два поражения.