В пятницу Газзаев подаст заявку на участие в выборах президента РФС

В пятницу, 12 августа, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев подаст все необходимые документы для участия в выборах главы РФС. 62-летний специалист нанесет визит в Дом футбола в 11:30 по московскому времени.

Напомним, конкурентом Газзаева на должность президента организации является ее действующий управляющий Виталий Мутко. Отметим, что в самом начале августа Газзаев был выдвинут в кандидаты Объединением отечественных тренеров. Выборы намечены на 24 сентября.