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    Лебедев: «Черчесов – единственный, кто согласился возглавить сборную, Бердыеву такой позор не нужен»

    Вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Я так понимаю, господин Черчесов был единственным, кто согласился, обсуждалась только одна кандидатура. Все согласились, я воздержался.

    В России есть лучше кандидатура – это Бердыев. У него получилось бы лучше. Но он, видимо, не согласился, выбрал «Спартак». И я его прекрасно понимаю. Со «Спартаком» он добьется очень больших успехов, а позор со сборной ему не нужен», – заявил Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2016 13:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 августа 2016, 18:38

      Со Спартаком у него будет облом! И аллах не поможет!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2016, 17:28

      Молодец, Лебедь, я не ожидал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      PoMka31 11 августа 2016, 16:25

      в Спартак можно купить игроков, а вот в сборную не купишь..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 августа 2016, 16:19

      Правдоруб,однако.

      0
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      Рейтинг: +7991

      nik55 11 августа 2016, 16:02

      все по делу сказал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      AlMann 11 августа 2016, 15:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо сказано, но только быть свиньей - уже позор.

      -6
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 августа 2016, 15:35

      Со Спартаком позора будет не меньше

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2016, 15:24

      Полностью согласен со статьей.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 августа 2016, 14:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Папа все посчитал,как всегда.Умный.
      P.s.Не все умные хорошие люди

      -4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 августа 2016, 14:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да спартак ещё хуже чем дно!

      -8
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