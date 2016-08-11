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    Грасия: «В матче с «Крыльями Советов» у «Спартака» тоже не было тренера, но они выиграли»

    Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия пообщался с журналистами на тему матча третьего тура РФПЛ со «Спартаком».

    – В первых матчах соперники «Рубина» очень плотно играли в обороне. Матч в воскресенье будет другим? Будет ли легче играть с командой, которая больше атакует?

    – Да, думаю, что этот матч будет носить иной характер. Более открытой. Наши атаки могут быть острей, но нужно учитывать, что и соперник будет атаковать опаснее.

    – В «Спартаке» сейчас нет главного тренера. Эта ситуация может сыграть на руку?

    – Это непринципиальный вопрос. В прошлом матче у них тоже его не было, но они победили, и играли уверенно. У них будут наставники на скамейке.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.08.2016 11:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 13 августа 2016, 12:27

      Спартак выграет уверено и без вопросов! Даже без Джано

      0
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 11 августа 2016, 22:02

      Победа будет за нами.

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 11 августа 2016, 16:53

      На эмоциях долго не протянешь. Эмоции нужны, но не должны зашкаливать.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 августа 2016, 16:46

      Вперед Спартак!

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 августа 2016, 13:44

      еще пример..мордовия из ФНЛ...с тренером ни одной игры не выиграла...а без тренера 2ю игру выигрывает..причем с разгромом)...

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