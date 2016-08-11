Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА

Нападающий «Монако» Вагнер Лав заявил, что согласится вернуться в ЦСКА, если армейцы захотят его пригласить. Напомним, что нынешнее соглашение бразильца с монегасками истекает в 2017 году.

– Предложений от ЦСКА ко мне не поступало. Зато пришло от «Монако», и я решил сюда перейти, поскольку это прекрасный и именитый клуб из одного из ведущих мировых чемпионатов. А я хотел вновь играть в Европе.

– Вы допускаете, что еще сыграете за армейцев?

– Сейчас выступаю за «Монако» и очень доволен, что нахожусь здесь. Но когда контракт завершится, если ЦСКА захочет видеть меня у себя, – почему нет?