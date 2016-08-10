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    Азмун дисквалифицирован на два матча

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун получил дисквалификацию на два матча за удар полузащитника «Урала» Артема Фидлера в матче 2-го тура Премьер-лиги. Такое решение на своем заседании принял КДК РФС.

    «Мы посмотрели видеозапись эпизода, на заседании был сам Азмун с переводчиком и второй судья. Он сказал, что сам видел этот эпизод и сообщил Федотову, главному арбитру. Запись четко показывает нарушение правил. Со стороны футболиста «Урала» Артема Фидлера была провокация. Он толкнул его в плечо и наступил на ногу, травмированную в матче с «Андерлехтом», и он не сдержался. Азмун сказал, что осознал неправомерность действия, раскаялся в содеянном, извинился перед Фидлером, судьей, болельщиками и гарантировал, что больше так не сделает. Он получил дисквалификацию на 2 матча: автоматическая дисквалификация и дополнительная», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 17:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 11 августа 2016, 08:21

      а скоро еще два года схлопочет за 2 контракта. по делом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 10 августа 2016, 20:12

      Разумно. Жаль только, что у нас не сыграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 августа 2016, 20:00

      Я в шоке! А за откровенную провокацию РФС теперь значит по головке гладит!?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 августа 2016, 19:35

      Очень жаль, что матч с Зенитом будет без Азмуна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 10 августа 2016, 18:12

      В КДК гандоны одни!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 10 августа 2016, 17:51

      Ну хоть не на 4-е.И на этом спасибо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 10 августа 2016, 17:46

      Бомжам повезло, могут отскочить
      Гы-гы-гы

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 августа 2016, 17:44

      Бухаров - настало твое время!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 10 августа 2016, 17:38

      Парни а чего хотели мы ведь провинция

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 августа 2016, 17:33

      А за провокацию значит нет наказания? хороший пример на будущее!

      12
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