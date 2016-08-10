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    Чугайнов: «При Смородской «Локомотив» превратился в середняка»

    Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Ольги Смородской из московского клуба.

    – Чем вам запомнится уже экс-президент «Локомотива»?

    – Главу клуба оценивают по достижениям. Ольге Юрьевне в 2010 году достался достаточно серьезный клуб с хорошей инфраструктурой, который необходимо было развивать. Чтобы оценивать ее работу положительно, «Локомотив» должен был выйти на новый международный уровень, продолжать побеждать во внутренних соревнованиях. Что получилось на деле? Москвичи потеряли свои позиции в Европе, а в России превратились в середнячка.

    – А как же победа в Кубке России, борьба за чемпионство?

    – О борьбе за золото может сказать и команда, оказавшаяся в зоне вылета. Мол, тоже претендовали первые пять туров, но что-то не срослось. У «Локомотива» же успех в Кубке был всплеском, искоркой.

    – Что ждете от нового руководства?

    – Меня всегда интересуют конкретные цели. Если скажут, что «Локомотив» будет бороться за первое место, то это мне понятно. А разговоры о том, что будем делать клуб лучше, – размытая формулировка. Каждый поймет под этими словами свое. У Геркуса есть преимущество перед Смородской. Он принимает клуб-середняк, есть куда двигаться вперед.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 15:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 10 августа 2016, 20:30

      Перед ее приходом "Локомотив" и был настоящим середняком. Так-что как не удивительно, Смородская ничего не испортила, но нечего по большому счету и не сделала.

      0
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      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 10 августа 2016, 18:14

      Не думаю что Локо середняк.Если бы не отпустили Ниасса,то минимум были бы в тройке

      -3
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      Рейтинг: +90

      Romashin 10 августа 2016, 17:40

      Локомотив превратился в средняка в 2007, когда командой руководил великий Анатолий бышовец. Дальше шел только процесс регрессии

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 августа 2016, 17:06

      А как же бронза в 2013-2014 г.?

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