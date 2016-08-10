Гинер, Дюков и Метшин выдвинуты на выборы в исполком РФС

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что на сегодняшнем собрании лига выдвинула три кандидатуры на выборы в исполком РФС, которые состоятся 24 сентября.

«РФПЛ выдвинула на участие в выборах в исполком РФС трех кандидатов – президента ЦСКА Евгения Гинера, президента «Зенита» Александра Дюкова и президента «Рубина» Ильсура Метшина«, – сказал Прядкин.

Напомним, ранее в выборах на пост президента РФС принял решение участвовать министр спорта РФ Виталий Мутко.