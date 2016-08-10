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    Гинер, Дюков и Метшин выдвинуты на выборы в исполком РФС

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что на сегодняшнем собрании лига выдвинула три кандидатуры на выборы в исполком РФС, которые состоятся 24 сентября.

    «РФПЛ выдвинула на участие в выборах в исполком РФС трех кандидатов – президента ЦСКА Евгения Гинера, президента «Зенита» Александра Дюкова и президента «Рубина» Ильсура Метшина«, – сказал Прядкин.

    Напомним, ранее в выборах на пост президента РФС принял решение участвовать министр спорта РФ Виталий Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 15:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +354

      valike35 10 августа 2016, 17:19

      Смородскую еще до кучи и весь цирк в сборе)

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 августа 2016, 17:12

      Жуть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 августа 2016, 16:50

      А чего не выдвигают Абрамовича?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 10 августа 2016, 16:42

      Бандюги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Tri 10 августа 2016, 16:41

      Президент клуба не может быть главой рфс, это не правильно, пусть им станет человек непристрастный, Платини например.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Tri 10 августа 2016, 16:59

      Президенты клубов выдвигаются для участия в выборах в исполком
      РФС, а не в Президенты РФС.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Tri > vladimir-7 10 августа 2016, 17:06

      понятно, я не знал,спасибо

      -2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 августа 2016, 16:36

      лучше бы уж какого нибудь дворника выбрали со стороны,толку больше было

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 10 августа 2016, 16:20

      Только не ГИНЕР, потому что будет свой ЦСКА продвигать вперед

      -2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Челнинец 10 августа 2016, 17:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА и так впереди.

      -5
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      Рейтинг: +368

      mik1954 10 августа 2016, 16:01

      Кто угодно, но только не гинер...

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 августа 2016, 15:55

      А Газзаев? Или он на другую должность собирается.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri > Kulimen 10 августа 2016, 16:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Газзаев пёс!

      -4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Tri 10 августа 2016, 16:54

      И ты.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Kulimen 10 августа 2016, 17:02

      Газзаев идёт на выборы Президента РФС, вместо Мудко.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Tri 10 августа 2016, 17:02

      завидуйте молча-санитары помоек

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 августа 2016, 15:46

      Криминальное сборище

      2
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