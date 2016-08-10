Лидеры «Ростова» могут покинуть команду в качестве свободных агентов

Большинство из лидеров «Ростова» могут в ближайшее время покинуть клуб. Кроме того, сделать они это могут бесплатно, в качестве свободных агентов. После ухода Курбана Бердыева в команде сложилась тяжелая обстановка, и многие игроки настроены начать процесс расторжения трудовых договоров в одностороннем порядке.

В конце прошлой недели клуб покинул главный тренер Курбан Бердыев. При нем «Ростов» в прошедшем сезоне заняла второе место в Премьер-лиге, а также гарантировала себе участие в групповой стадии еврокубков.