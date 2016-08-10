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  • Лидеры «Ростова» могут покинуть команду в качестве свободных агентов

Лидеры «Ростова» могут покинуть команду в качестве свободных агентов

10 августа 2016, 06:32
33

Большинство из лидеров «Ростова» могут в ближайшее время покинуть клуб. Кроме того, сделать они это могут бесплатно, в качестве свободных агентов. После ухода Курбана Бердыева в команде сложилась тяжелая обстановка, и многие игроки настроены начать процесс расторжения трудовых договоров в одностороннем порядке.

В конце прошлой недели клуб покинул главный тренер Курбан Бердыев. При нем «Ростов» в прошедшем сезоне заняла второе место в Премьер-лиге, а также гарантировала себе участие в групповой стадии еврокубков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (33)
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REDWHITE_
1470805243
КОНЕБОМЖАТНИК НЕГОДУЕТ!))) ЗНАЧИТ ВСЕ ХОРОШО!!!!!!!!!
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vladimir-7
1470807568
Игрокам Ростова нужно собраться и продолжить играть как ни в чём не бывало с существующим тренером Д. Кириченко и все болельщики других клубов искренне будут болеть за команду Ростов и в ЛЧ и уж если придётся в ЛЕ. УДАЧИ РОСТОВУ!!!
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amg063
1470809394
очень жалко клуб. хоть в пору скинуться всей страной им на зп, чтобы продолжали нас радовать
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Георгий 07 01 93 рус
1470811887
Современный футбол.....все зависит от бабок,нет денег уходит тренер игроки и клубу быстро капец приходит...С кубанью тоже самое произошло,да и много таких было клубов,что удивляться...
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serhz
1470812121
Набирали ,набирали очки в зачёт УЕФА и теперь из за метаний этого великого тренера всё псу под хвост , тем более Спартак вылетел , хотя бы в группу вышли а там пусть бежит куда хочет , толку с него нигде не будет
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_Kesh_Suntar_
1470812204
Хули так делать! Дали бы Зениту тогда место ЛЧ!!!!!!!!!!!
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Sanches 1204
1470813162
Как-то не вовремя всё это
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nemolod
1470813530
Тяжелая обстановка сложилась давно,когда игрокам перестали платить зарплату,а теперь отдают ее небольшими частями! Конечно,так долго продолжаться не может,и как на любом предприятии,где подобное происходит,первыми уходят востребованные работники!
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ПФК ЦСКА Моscow
1470813900
тяжелый случай
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отец григорий
1470815244
жаль Ростов,город с огромными футбольными традициями вполне возможно потеряет место в премьер-лиге.но с таким отношением руководства это не удивительно.возможно клуб ждет участь Ротора и Жемчужины.игроков и тренера винить трудно,они дали болельщикам праздник,какого не было со времен СКА советского разлива,взяли медали и место в ЛЧ без зарплат,но так долго продолжатся не могло
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