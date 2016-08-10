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    Лидеры «Ростова» могут покинуть команду в качестве свободных агентов

    Большинство из лидеров «Ростова» могут в ближайшее время покинуть клуб. Кроме того, сделать они это могут бесплатно, в качестве свободных агентов. После ухода Курбана Бердыева в команде сложилась тяжелая обстановка, и многие игроки настроены начать процесс расторжения трудовых договоров в одностороннем порядке.

    В конце прошлой недели клуб покинул главный тренер Курбан Бердыев. При нем «Ростов» в прошедшем сезоне заняла второе место в Премьер-лиге, а также гарантировала себе участие в групповой стадии еврокубков.

    Источник: Известия

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    10.08.2016 06:32
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 августа 2016, 12:59

      Закончилась Ростовская сказка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 августа 2016, 12:46

      Этого следовало ожидать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 10 августа 2016, 11:35

      Ужас... печаль вселенская((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      чифа 10 августа 2016, 11:05

      да жаль,

      1
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      Рейтинг: +12

      отец григорий 10 августа 2016, 10:47

      жаль Ростов,город с огромными футбольными традициями вполне возможно потеряет место в премьер-лиге.но с таким отношением руководства это не удивительно.возможно клуб ждет участь Ротора и Жемчужины.игроков и тренера винить трудно,они дали болельщикам праздник,какого не было со времен СКА советского разлива,взяли медали и место в ЛЧ без зарплат,но так долго продолжатся не могло

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 августа 2016, 10:25

      тяжелый случай

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 10 августа 2016, 10:24

      кошмар... так нельзя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 10 августа 2016, 10:18

      Тяжелая обстановка сложилась давно,когда игрокам перестали платить зарплату,а теперь отдают ее небольшими частями! Конечно,так долго продолжаться не может,и как на любом предприятии,где подобное происходит,первыми уходят востребованные работники!

      5
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 10 августа 2016, 10:12

      Как-то не вовремя всё это

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 10 августа 2016, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хули так делать! Дали бы Зениту тогда место ЛЧ!!!!!!!!!!!

      -9
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > _Kesh_Suntar_ 10 августа 2016, 16:56

      А Зенит заеееееебал уже всю страну жить за госденьги

      1
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