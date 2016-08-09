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    Коусейру: «Черевченко? О возвращении в «Локомотив» или в Россию не думаю»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру заявил, что не намерен возвращаться в московский клуб. Напомним, ранее решение покинуть пост наставника железнодорожников принял Игорь Черевченко.

    «Черевченко покидает пост тренера «Локомотива»? На данный момент я работаю в Португалии, поэтому не представляю, что происходит в московском клубе. Знаю, что завтра из команды уходит Смородская, это все. В следующее воскресенье у нас начинается чемпионат, так что я не думаю о возвращении в «Локомотив» или в Россию», – сказал Коусейру.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2016 22:11
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