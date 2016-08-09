«Крылья Советов» усилились двумя форвардами

Нападающий «Карпи» Джерри Мбакогу и воспитанник «Ювентуса» Кристиан Паскуато стали игроками «Крыльев Советов». Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Зураб Циклаури.

В прошедшем сезоне Мбакогу провел за «Карпи» в Серии А 24 матча, в которых забил два гола. Паскуато на правах аренды выступал за «Пескару» и «Ливорно», где в 33 встречах отметился пятью забитыми мячами.