«Крылья Советов» усилились двумя форвардами

Сезон 2015/16 Ит.пол.команд.
18. Карпи 38 9 11 18 37:57 -20 38
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
0.97% "Карпи" гола за игру против 0.65%(чуть более одного гола за две игры,из которых восемь запустили будущие чемпионыРФПЛ(2) , Зенит(3) и Кубань(3) на троих,11 забито в 27 играх Самарой)....Судя по выше указанным показателям у итальянской команды исполнителей хватало)). Два гола Джерри Мбагоку станут золотом в копилке ЗаБ. мячам для Самары! Как бы страшно это не звучало,но увы...хотя бы повторили на двоих рекорд Коллера в КС(16 голов 36 играх чемпионата) в процентнах по минимуму уступает всему коллективу "КС" 2015/16
Нападающий «Карпи» Джерри Мбакогу и воспитанник «Ювентуса» Кристиан Паскуато стали игроками «Крыльев Советов». Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Зураб Циклаури.
В прошедшем сезоне Мбакогу провел за «Карпи» в Серии А 24 матча, в которых забил два гола. Паскуато на правах аренды выступал за «Пескару» и «Ливорно», где в 33 встречах отметился пятью забитыми мячами.