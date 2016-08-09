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    «Крылья Советов» усилились двумя форвардами

    Нападающий «Карпи» Джерри Мбакогу и воспитанник «Ювентуса» Кристиан Паскуато стали игроками «Крыльев Советов». Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Зураб Циклаури.

    В прошедшем сезоне Мбакогу провел за «Карпи» в Серии А 24 матча, в которых забил два гола. Паскуато на правах аренды выступал за «Пескару» и «Ливорно», где в 33 встречах отметился пятью забитыми мячами.

    Источник: Twitter

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    09.08.2016 20:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      JuN1or163 12 августа 2016, 00:45

      Сезон 2015/16 Ит.пол.команд.
      18. Карпи 38 9 11 18 37:57 -20 38
      9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
      0.97% "Карпи" гола за игру против 0.65%(чуть более одного гола за две игры,из которых восемь запустили будущие чемпионыРФПЛ(2) , Зенит(3) и Кубань(3) на троих,11 забито в 27 играх Самарой)....Судя по выше указанным показателям у итальянской команды исполнителей хватало)). Два гола Джерри Мбагоку станут золотом в копилке ЗаБ. мячам для Самары! Как бы страшно это не звучало,но увы...хотя бы повторили на двоих рекорд Коллера в КС(16 голов 36 играх чемпионата) в процентнах по минимуму уступает всему коллективу "КС" 2015/16

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      Рейтинг: +146

      serega99 10 августа 2016, 20:10

      Да, Крыльям нужно усилить атаку, ибо забивают мало. Буду надеяться, что эти форварды помогут команде!

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 августа 2016, 05:17

      Статистика у них конечно не очень

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 10 августа 2016, 02:20

      интересно будет посмотреть ,а то уже забыл когда в КС не было проблем хотя бы с количеством нападающих

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 9 августа 2016, 22:53

      два гола за 24 матча не особо. но будем надеяться будет лучше.

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 августа 2016, 21:12

      теперь крылья будут биться не на шутку

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