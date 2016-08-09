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    «Локомотив» рассматривает вариант с назначением иностранного тренера

    Московский «Локомотив» может возглавить иностранный тренер, сообщает источник. Напомним, вчера главный тренер команды Игорь Черевченко подал в отставку.

    «То, что Черевченко объявил об уходе, не означает, что мы сразу должны объявлять, кого думаем назначить тренером. Ни одну фамилию мы не обсуждали. Также как то, иностранец это будет, или россиянин», — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

    Стоит отметить, что вчера появились слухи, что руководство московского клуба ведет переговоры с Валерием Карпиным.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.08.2016 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +508

      triton004 9 августа 2016, 16:12

      Путеец с ближнего зарубежья

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 августа 2016, 14:41

      Жара повлияла на всех.Мечутся,увольняются...Потом Армавиры берут от безысходности.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 9 августа 2016, 14:21

      Некий испано-эстонский специалист.)

      -1
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      Рейтинг: +25

      Santi-LokoMashina 9 августа 2016, 14:10

      Нет, только не Карпин, ну не надо.....Черчесова нам, ну или от Гончаренко не отказался бы....но никак не Карпин

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