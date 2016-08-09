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    «Реал» и «Севилья» сойдутся в битве за Суперкубок УЕФА

    Мадридский «Реал» и «Севилья» сегодня, 9 августа, определят обладателя Суперкубка УЕФА. Играй пройдет в норвежском городке Тронхейм. Отметим, что для обеих команд это будет первый официальный матч сезона.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Также «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2016 21:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 9 августа 2016, 21:26

      1-1

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      Рейтинг: -25

      Топс 9 августа 2016, 21:20

      Домашнее поле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 августа 2016, 10:41

      Отсутствие Роналду и Бэйла означает, что можно ставить на Севилью или нет?

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Аристократ Олжик 9 августа 2016, 12:03

      не означает, в Реале достаточно крутых исполнителей помимо вышеперечисленных

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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 9 августа 2016, 08:33

      Снова увидим, как матч обрубит 10 минут прямого эфира ради новостей олимпиады и рекламы?

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > PFC CSKA MOSCOW 9 августа 2016, 09:00

      Рекламой задолбали. Ну хоть сначала покажут, а то по 1 бывало и на игру забивали и эфир шел не прямой, а "приторможеный"...

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