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  • Аршавин: «Моя идея – создать лигу бывших советских республик»

Аршавин: «Моя идея – создать лигу бывших советских республик»

9 августа 2016, 01:25
41

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин, который сейчас выступает в составе «Кайрата», поделился своим мнением о проблемах казахстанского футбола.

– Мы часто сравниваем Казахстан с Россией. На ваш взгляд, сколько понадобится времени, чтобы казахстанский футбол вышел на уровень российского?

– Я думаю, что много. В идеале нужно интегрироваться в российский футбол. Моя идея – создать лигу вместе с Украиной, бывшими советскими республиками. На мой взгляд, в футбольном смысле эта идея была бы великолепной. Но на практике она скорее нереальна, безотносительно конфликта России и Украины. Потому что все команды хотят играть в Лиге чемпионов. А если они все соединятся, то это никому не интересно.

– Но все же один фантастический вопрос. Сколько команд от России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении? Как это может выглядеть, если все-таки…

– Я думаю, каждая республика по финансам смогла бы предоставить по одной команде, это точно. От Казахстана, скорее всего, было бы две команды. Потому что у «Астаны» и «Кайрата» есть деньги и возможности покупать хороших футболистов. Россия и Украина – думаю, команд по 6 или 7. Кому-то, может, со второго дивизиона пришлось бы начать – Латвия или Литва. Ничего страшного.

– 20 команд в высшем дивизионе, приблизительно так?

– Это было бы великолепно. Вы представляете матчи «Кайрата» с «Зенитом» или «Шахтером», с тем же «Араратом»? Здесь был бы большой праздник и полный стадион. Совсем по-другому смотрелось бы и выглядело бы.

– Можем ли мы надеяться на ваши связи и знакомства, что подобный турнир все же состоится, хотя бы в товарищеском формате, в межсезонье?

– Я думаю, это зависит не от меня. У меня нет таких связей и возможностей. Если это когда-нибудь наступит, то, думаю, сама жизнь к этому подтолкнет.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (41)
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udavMike
1470712965
да,уж,Андрюха,хороша видать казахская конопля.такого бреда нагородить,будто ты в другом мире живешь
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15112007
1470713483
Утопичная идея, но добрая. Украина, Грузия, Латвия...
Ответить
Foxitkuban
1470714781
Если уж играть на ностальгических чувствах, то надо создавать Лигу Русских Княжеств. Чемпионат Руси Посполитой... Не будет у нас будущего, пока мы безотрывно пялимся в прошлое.
Ответить
Zenit-84
1470720197
Кубок Содружества был..
Ответить
Marvianu
1470721133
Да ведь был кубок Содружества)
Ответить
тётя ASYA
1470724681
бред
Ответить
firs04
1470726338
Газаевщиной попахивает. Скоро появятся чипсы со вкусом пса.
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subbotaspartak
1470730868
Лига из бывших республик и бывших игроков Тут даже и я, горный инженер, поиграть готов.
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yorgenbarenz
1470731094
Для этого необходима самая малость: Сказать заокеанским друзьям ,что бы они шли лесом и восстановить СССР,незаконно разобранный.Да,хохлы и прибалты покочевряжутся малость,но голод не тётка,прибегут в течение 3-х лет.
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headdevil
1470733960
Андрюшка вздумал вернуть СССР
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