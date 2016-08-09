Аршавин: «Моя идея – создать лигу бывших советских республик»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин, который сейчас выступает в составе «Кайрата», поделился своим мнением о проблемах казахстанского футбола.

– Мы часто сравниваем Казахстан с Россией. На ваш взгляд, сколько понадобится времени, чтобы казахстанский футбол вышел на уровень российского?

– Я думаю, что много. В идеале нужно интегрироваться в российский футбол. Моя идея – создать лигу вместе с Украиной, бывшими советскими республиками. На мой взгляд, в футбольном смысле эта идея была бы великолепной. Но на практике она скорее нереальна, безотносительно конфликта России и Украины. Потому что все команды хотят играть в Лиге чемпионов. А если они все соединятся, то это никому не интересно.

– Но все же один фантастический вопрос. Сколько команд от России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении? Как это может выглядеть, если все-таки…

– Я думаю, каждая республика по финансам смогла бы предоставить по одной команде, это точно. От Казахстана, скорее всего, было бы две команды. Потому что у «Астаны» и «Кайрата» есть деньги и возможности покупать хороших футболистов. Россия и Украина – думаю, команд по 6 или 7. Кому-то, может, со второго дивизиона пришлось бы начать – Латвия или Литва. Ничего страшного.

– 20 команд в высшем дивизионе, приблизительно так?

– Это было бы великолепно. Вы представляете матчи «Кайрата» с «Зенитом» или «Шахтером», с тем же «Араратом»? Здесь был бы большой праздник и полный стадион. Совсем по-другому смотрелось бы и выглядело бы.

– Можем ли мы надеяться на ваши связи и знакомства, что подобный турнир все же состоится, хотя бы в товарищеском формате, в межсезонье?

– Я думаю, это зависит не от меня. У меня нет таких связей и возможностей. Если это когда-нибудь наступит, то, думаю, сама жизнь к этому подтолкнет.