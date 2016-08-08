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    Бухаров: «Долги выдают по 43 процента, по 57. Смешно это выглядит»

    Форвард «Ростова» Александр Бухаров поделился своим мнением об уходе главного тренера команды Курбана Бердыева.

    «Наша задача – выходить на поле и отдаваться игре на все сто. А кто нас тренирует или выделяет деньги… Нас это не касается. Бердыев выбивал деньги из спонсоров, и это не совсем нормально.

    Долги? Они висят еще с позапрошлого сезона. Клуб старается их погасить. Сначала дают половину зарплаты, потом 43 процента, потом 57. Смешно это выглядит», – заявил Бухаров в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2016 22:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 августа 2016, 09:17

      Если бы,скажем,это озвучил Азмун-можно посочувствовать,а когда говорит такое брат - близнец Дзюбы,то ,как-то, до фонаря.

      0
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 9 августа 2016, 09:09

      А на сколько процентов Ваша отдача?

      -1
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 9 августа 2016, 09:05

      сначала половину, потом 43%, потом 57% - это как же? Точно смешно всё это выглядит))

      0
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 9 августа 2016, 07:01

      Не работал ты на заводе в российской глубинке. Долги по зарплате ты бы вообще не получил.

      4
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 9 августа 2016, 01:15

      единственный шанс это выйти в группу ЛЧ, тогда норм поднимут бабла и думаю можно точно долги погасить, если конечно чинуши ебанные опять все не приберут к рукам

      3
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 8 августа 2016, 23:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еще раз повторю - чтобы избежать судьбы Алании, остается только распродажа игроков, покрытие долгов и вылет в ФНЛ. Можете продолжать минусовать - посмотрим, что вы скажете, когда долг превысит годовой бюджет и клуб обанкротится.

      -4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 8 августа 2016, 23:31

      Когда вы с душой играете, то есть смысл переживать за команду. Бухаров, старичок, возглавь Ростсельмаш, таки спроси совета у Андреева и Заварова.... Ростов-Дон, держаться!!! С ув.

      -1
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