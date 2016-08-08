Веркаутерен: «Наша проблема в реализации и отсутствии везения»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал результат матча против «Спартака» (0:1).

– В первом тайме мы дали много шансов сопернику, но спаслись, благодаря везению и игре вратаря. За всю игру мы создали не так много моментов, но реализуй их – у нас были бы шансы на результат. «Спартак» контролировал игру, но это объяснимо классом соперника. Наверное, наша проблема в реализации и отсутствии везения. Нам предстоит много работы впереди. Но своих игроков я винить не хочу. Они боролись и пытались изменить ход матча.

– Игра «Спартака» сильно поменялась после смены тренера?

– Нет. За такой период это невозможно. Влияние нового тренера скажется в дальнейшем.