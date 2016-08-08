Кононов: «Гол забили при помощи рикошета, поэтому немного повезло»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал разгромную победу над «Тереком» (4:0) во 2-м туре Премьер-лиги.

«В первом тайме мы играли с большим сопротивлением. У нас было немного моментов – «Терек» хорошо защищался. Гол забили при помощи рикошета, поэтому можно сказать, что немного повезло.

Как получился такой хороший старт? Трудно сказать. У нас получается проводить ротацию, и команда хорошо тренируется», – заявил Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».