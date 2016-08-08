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    Кононов: «Гол забили при помощи рикошета, поэтому немного повезло»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал разгромную победу над «Тереком» (4:0) во 2-м туре Премьер-лиги.

    «В первом тайме мы играли с большим сопротивлением. У нас было немного моментов – «Терек» хорошо защищался. Гол забили при помощи рикошета, поэтому можно сказать, что немного повезло.

    Как получился такой хороший старт? Трудно сказать. У нас получается проводить ротацию, и команда хорошо тренируется», – заявил Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2016 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      user3618 9 августа 2016, 06:51

      Кононов походу сам в шоке от результатов.

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