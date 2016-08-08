Бердыев и Черчесов являются приоритетными кандидатурами на пост главного тренера сборной России

Сегодня состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором обсуждались все четыре претендента на пост главного тренера сборной России. После его завершения стало ясно, что приоритетными кандидатурами являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Бюро исполкома решило, что окончательная ясность с главным тренером национальной команды должна наступить 11 августа, когда соберется исполком РФС.

Кроме Бердыева и Черчесова в список претендентов на вакантный пост входят Сергей Семак и Александр Бородюк.