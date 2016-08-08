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  • Бердыев и Черчесов являются приоритетными кандидатурами на пост главного тренера сборной России

Бердыев и Черчесов являются приоритетными кандидатурами на пост главного тренера сборной России

8 августа 2016, 17:21
9

Сегодня состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором обсуждались все четыре претендента на пост главного тренера сборной России. После его завершения стало ясно, что приоритетными кандидатурами являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Бюро исполкома решило, что окончательная ясность с главным тренером национальной команды должна наступить 11 августа, когда соберется исполком РФС.

Кроме Бердыева и Черчесова в список претендентов на вакантный пост входят Сергей Семак и Александр Бородюк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Тренер Зенита
1470666544
Да задолбали уже. Говорили, что сегодня Бердыев примет решение, а ничего не происходит. Ну если Бекиеч придёт в сборную, то что изменится?? Да ничего. Сборной нужно время, чтобы поколение поменялось. А этот период не выделяется результатом. Пример: сборная Голландии.
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Тренер Зенита
1470666705
Если Бепдыев так долго думает, значит ему Спартак не нужен. Карреру пусть оставляют и дают время поработать.
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Andrew01
1470667068
Ну что же за бред происходит в стране?!! Что на выборах президента два основных кандидата и 4 так для массовки, что тут 2 и еще 2 для количечтва. Осталось сделать только народное голосование, что бы люди думали, что это они выбирают как и президента....
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NEMETSRUS
1470667756
вообще задолбали уже то в спартак то в зборную только людей дурят всето они знают давным давном но для чего им все это надо вот вопрос или испытывают наше терпение черт пойми ????????
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Taps
1470667956
Бердыев, однозначно.
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84aivengo
1470669529
целый месяц уже не могут определиться.. одно и тоже каждый день..
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Zelenyi
1470674282
Каждые 2 года исправно происходит одно и тоже-все начинается с галдежа по поводу назначения нового главного тренера сборной,обсуждения сильных или слабых сторон кандидата на такой ВЕЛИКИЙ и УВАЖАЕМЫЙ пост-затем наступает прилив лестных высказывания в его адрес-затем после 1го же поражения приливает волна критики и хейта...я более чем уверен что нас ждет повторение закономерности-через 2-3 года после парочки поражений борной под руководством Бердыева все будут говорить :"да зачем назначали его-он же бездарь!!!"и лишь некоторые люди будут обвинять игроков сборной-бездарей...
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