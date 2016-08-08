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    Азмун посетит заседание КДК РФС

    Стало известно, что заседание КДК РФС пройдет в ближайшую среду, 10 августа, в 15:00 по московскому времени. Здесь будет рассмотрено удаление главного тренера «Арсенала» Сергея Павлова в матче с «Рубином» за демонстративное несогласие в технической зоне с действиями судейской бригады. Кроме того, будет рассмотрено удаление нападающего «Ростова» Сердара Азмуна в матче с «Уралом». Форвард, который был удален на 22-й минуте встречи за удар соперника, приглашен на заседание, а также второй помощник судьи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2016 12:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 августа 2016, 14:45

      интересно на каком языке с Симоняном будет трещать!)

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      Рейтинг: +3

      Просрочка 8 августа 2016, 12:11

      Азмун слил Ростов, чтобы без травм в спартак перейти.

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