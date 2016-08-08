Опрос. Кому больше нужен тренер Курбан Бердыев?

Уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Ростова» для многих означает скорый его приход в «Спартак». Однако специалиста сватают и в сборную России. Тренер имеет несколько вариантов продолжения карьеры, но подойдет ли специалист со своими взглядами на футбол красно-белым или национальной команде.

«Бомбардир» предлагает своим читателям оценить, кому больше всего на данный момент необходим талант Бердыева.