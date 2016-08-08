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    Опрос. Кому больше нужен тренер Курбан Бердыев?

    Уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Ростова» для многих означает скорый его приход в «Спартак». Однако специалиста сватают и в сборную России. Тренер имеет несколько вариантов продолжения карьеры, но подойдет ли специалист со своими взглядами на футбол красно-белым или национальной команде.

    «Бомбардир» предлагает своим читателям оценить, кому больше всего на данный момент необходим талант Бердыева.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2016 08:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN 8 августа 2016, 12:51

      В сборной не будет Азмуна, Набоа и остальной шайки-лейки. Не думаю, что для него будет хороший вариант.

      0
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      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 8 августа 2016, 12:40

      Считаю, что Курбан Бекиевич именно клубный тренер, а наших амёб миллионеров, которые играют в сборной ему тренировать не следует..... Самое то было бы если он остался в Ростове, т.к. без него Ростов едва ли пройдёт Аякс, а срамтак во главе с их пердуном, в смысле федуном уволят его через 4-5 месяцев!

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 8 августа 2016, 11:36

      а по мне пусть совмещает клуб и сборную нечего талант зарывать пусть работает

      3
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      Рейтинг: +39

      endorfin 8 августа 2016, 11:08

      Бердыев слишком хорош для сборной.
      Такие талантливые люди должны работать с клубами. Спартак, Ростов или что-то еще - не важно.

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 8 августа 2016, 10:57

      Да конечно в сборную! Может и получится убрать весь негатив к ее игре!!!

      2
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      Рейтинг: +14

      Tаир 8 августа 2016, 10:48

      В Рубин

      3
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      Рейтинг: +1049

      mig28 8 августа 2016, 10:41

      Лучше в сборную!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 августа 2016, 10:35

      Если бы был еще один вариант"российскому футболу", за него я бы проголосовал.

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      Рейтинг: +454

      Filllllll 8 августа 2016, 10:16

      А что все прикольно получается: КБ будет тренировать КБ))) может символично получится и Спартак добьется наконец высоких целей

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      Рейтинг: +454

      Filllllll > Filllllll 8 августа 2016, 10:18

      И параллельно можно и в сборную. Там так же как и в Спартаке сейчас не айс

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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 8 августа 2016, 10:09

      только Ростову. Поверьте он ничего не сможет сделать где есть давление, а давление будет и в сборной и особенно в Спартаке

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