Скрипченко: «Не нашли аргументов, чтобы взломать оборону «Ростова»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Ростова» (0:0).

– Есть неудовлетворение от результата. Конечно, у команды, которая остается в меньшинстве, стратегия игры меняется. «Ростов» стал играть от обороны, насытив центр. Мы не нашли веских аргументов, чтобы взломать эту оборону и добиться победы. Мы делали ставку на навесы, но Баштуш, Навас и Новосельцев все сняли. Нам не хватило угроз из той зоны, откуда наносятся удары и забиваются голы. В перерыве подкорректировал – чтобы доставляли не навесами, а прострелами, но все равно их было очень мало. Результат закономерен, но есть неудовлетворение.

– Когда у соперника внезапно меняется тренер – получается, неясно чего ждать. Удивил ли вас «Ростов»?

– Я говорил на установке, что все это может придать дополнительный импульс «Ростову». Это и проявилось: игроки вышли в майках с посвящением главному тренеру, и болельщики очень поддерживали хозяев. Конечно, в матче с «Андерлехтом» ростовчане выложились, не вполне свежими были сегодня, но проявили характер в эшелонированной обороне.