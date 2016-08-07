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    Орлов: «Дзюбе нужна обслуга, а «Зениту» – не один забивной футболист»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» нуждается в приобретении нескольких забивных футболистов.

    «Команде нужен забивной футболист, и даже не один. Форварды, которые гарантировали бы 10-15 голов за сезон. Да, восстановится после повреждения Артем Дзюба – но нужно признать, что этому нападающему нужна обслуга, кто-то должен готовить атаки, чтобы Дзюба забивал. А как раз таких комбинаций пока мало – значит и одного Дзюбы недостаточно, ему без командной комбинационной игры в атаке будет трудно», – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.08.2016 18:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +368

      mik1954 8 августа 2016, 09:04

      Необходим игрок способный решить вопрос индивидуально, и конечно разгоняющий атаку....

      1
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      Рейтинг: +319

      Beim > mik1954 8 августа 2016, 14:17

      Уровня месси или гризмана, модрича давайте пускайте в бой деньги народа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 августа 2016, 22:59

      Кокорин! ПОШЁЛ ВОН !!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 7 августа 2016, 21:04

      Игра у Зенита уже временами просматривалась, пока в составе не появился Коко. Как он вышел в старте - все, как отрезало. Были надежды на Луческу, но, похоже, напрасные. Он слишком стар. Ему по большому счету все уже пох.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 августа 2016, 20:55

      Игры нет, как таковой. И не предвидится, к сожалению.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 7 августа 2016, 19:25

      а теперь в зене задумаются "нах мы купили это дерево?"

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 августа 2016, 19:05

      Да чё там! Купим Тёмке десяток лакеев. Пусть даже сам выберет

      0
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN 7 августа 2016, 18:57

      Проблема не в том, чтобы в ворота заколотить, проблема в том что зенит останавливается перед воротами и начинает творить какую-то ересь... После чего, они вспоминают старую тактику "дай навес, может гол случится"... Смотришь другие чемпы - все атаки низом, 1 в 1 обыгрывают, дальние удары... А у нас? Навес, навес, угловой, навес, навес, заброс, заброс и т.д.

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 августа 2016, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомжей из списка вычеркиваем.
      Пусть за 6-7 место борются.

      -4
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > REDWHITE_ 7 августа 2016, 18:58

      6-7 место, это же "забитые" свинарником места? А куда их? К Динамо в ПФЛ?

      3
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 7 августа 2016, 18:52

      Зенит превратился в середнячка типа Амкар но с большими зарплатами и гонором игрочишек

      -1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 7 августа 2016, 18:44

      Да все, закончился забивной период у Дзюбы, только у Халка хватало мастерства попадать в него мячом под нужным углом.

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