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    Обухов: «Аленичев тащил в «Спартак» тех, кто ему нравится, а меня он не любил»

    Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов, ныне выступающий за «Кубань», заявил, что экс-главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев не дал ему возможности пробиться в основной московского клуба.

    «Аленичев не тащил своих игроков, но тащил тех, кто ему нравится. У Родионова как-то спросили: «Почему Обухова не берут в основу? Вроде лучший игрок, лучший бомбардир». На что Родионов ответил: «Аленичев просто его не любит». Возможно была личная неприязнь, откуда она взялась, я не знаю. Всегда с ним здоровался, был приветлив. Не позволял себе какой-то небрежности», – сказал Обухов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.08.2016 16:02
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +371

      ASG 10 августа 2016, 23:05

      Печально наблюдать, что такой слабый игрок да еще и нытик находится у нас в клубе. Моральной поддержки от него не стоит ожидать. В Кубань-2 его нахрен, пусть в ПФЛ играет

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 9 августа 2016, 09:13

      в кубани 6 игр ни одного гола в фнл...

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 9 августа 2016, 00:23

      как он за..бал ...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 августа 2016, 06:10

      интервью давать умеешь, надо в журналюги было идти .
      и чего тебя Аленичев на это место не поставил?

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 8 августа 2016, 04:41

      Любой тренер ставит в состав тех, кто нравится по игре и т.д. Что разнылся?

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 7 августа 2016, 22:49

      Ты девица красная, чтобы нравиться? На поле надо доказывать свою состоятельность.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 7 августа 2016, 20:33

      Мясное скотство !

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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 7 августа 2016, 20:12

      Да, из этого говнеца получится говнище похлеще Дзюбы. Всё правильно, играть не может, так хоть языком потрепать.

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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 7 августа 2016, 19:59

      А кто ты такой милый ?????Смотрел с тобой пару игр ну извини у меня сын во дворе не хуже тебя играет

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 7 августа 2016, 19:16

      ... «Аленичев тащил в «Спартак» тех, кто ему нравится, а меня он не любил», .... противный..!

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