Нигматуллин: «В «Спартаке» Бердыев будет полезен, а сборную России возглавит Черчесов»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможных назначениях Курбана Бердыева и Станислава Черчесова на посты главного тренера «Спартака» и сборной России соответственно.

«Можно сказать, что Бердыев идет на повышение, поскольку у него будут более широкие возможности для творчества. Правда, «Ростов» как в прошлом сезоне, так и в нынешнем выглядит интереснее «Спартака». Пока официально говорится о том, что он ушел из «Ростова», но не говорится, куда он придет, а потому есть какие-то шансы на то, что он может оказаться в сборной. Бердыев больше работал в клубах и мне кажется, что в «Спартаке» он будет более полезен, а в сборной будет Станислав Черчесов», – сказал Нигматуллин.