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    Нигматуллин: «В «Спартаке» Бердыев будет полезен, а сборную России возглавит Черчесов»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможных назначениях Курбана Бердыева и Станислава Черчесова на посты главного тренера «Спартака» и сборной России соответственно.

    «Можно сказать, что Бердыев идет на повышение, поскольку у него будут более широкие возможности для творчества. Правда, «Ростов» как в прошлом сезоне, так и в нынешнем выглядит интереснее «Спартака». Пока официально говорится о том, что он ушел из «Ростова», но не говорится, куда он придет, а потому есть какие-то шансы на то, что он может оказаться в сборной. Бердыев больше работал в клубах и мне кажется, что в «Спартаке» он будет более полезен, а в сборной будет Станислав Черчесов», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2016 12:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 августа 2016, 16:35

      Похоже, Спартаку не хватает главного Ди-джея )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 августа 2016, 14:35

      А не лучше-наоборот,Нигматуллин?Черчесов Спартак уже тренировал и добился "успехов".Пусть его ещё раз е...ут из команды,чтобы ты убедился,что ему можно и сборную "доверить" !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2016, 14:16

      Полностью согласен с такой растановкой.

      1
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 7 августа 2016, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Татары решили взять Российский футбол под свой контроль,татарское иго не закончилось.

      -4
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