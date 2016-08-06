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    Грасия: «Рубину» нужно время, чтобы сыграться»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал результат матча против «Арсенала» (0:1).

    – У «Рубина» довольно сильно выглядит атака. Почему не удалось забить?

    – Вместо того чтобы нам говорить о том, какая сильная у нас атака, нужно реализовывать свои моменты и создавать эти моменты. Пока их было создано немного. Нужно реализовывать и доказывать это на поле.

    – Не все получалось в комбинационном плане. Это связано с тем, что команда сыгрывается?

    – Безусловно, на то, чтобы футболисты сыгрались, нужно время. Но есть еще и такой момент, что соперник за счет большего желания по сути вел в этой игре.

    – Второй матч команда не забивает и теряет очки. Насколько сложно будет подготовить команду к следующему туру.

    – После поражения, конечно, хочется реабилитироваться перед своими болельщиками. Мы будем играть дома и постараемся это сделать.

    Источник: ФК «Рубин»

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    06.08.2016 23:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 августа 2016, 09:09

      Как бы терпелка не лопнула в Казани.

      0
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      Рейтинг: +850

      FaTeK1945ru 7 августа 2016, 08:53

      ...сеньор Грасия,мы поймём,ну хотя бы 3место.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 августа 2016, 07:55

      Ну,ждем-с!

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 августа 2016, 07:03

      а писали что прям претенденты на золото, ну-ну..

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