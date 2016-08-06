Обухов: «Как тренер и человек Аленичев для меня ниже некуда»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов, ныне выступающий за «Кубань», после ухода Дмитрия Аленичева с поста главного тренера красно-белых поделился мнением о работе российского специалиста.

«Аленичев – великий игрок, каких в России нет. Как тренер и человек он для меня ниже некуда.

Посмотрите его интервью, он всегда винит игроков. Он никогда не брал вину на себя и лишь говорил, что пытался донести до игроков что-то, но они его не слушали. Что это за бред?

То, что он не взял меня в основу – это только моя вина. Я знаю и вижу, что этот тренер не приведет «Спартак» к чемпионству. А я очень хочу, чтобы красно-белые стали чемпионами», – написал Обухов на своей странице в Instagram.