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  • Обухов: «Как тренер и человек Аленичев для меня ниже некуда»

Обухов: «Как тренер и человек Аленичев для меня ниже некуда»

6 августа 2016, 13:28
29

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов, ныне выступающий за «Кубань», после ухода Дмитрия Аленичева с поста главного тренера красно-белых поделился мнением о работе российского специалиста.

«Аленичев – великий игрок, каких в России нет. Как тренер и человек он для меня ниже некуда.

Посмотрите его интервью, он всегда винит игроков. Он никогда не брал вину на себя и лишь говорил, что пытался донести до игроков что-то, но они его не слушали. Что это за бред?

То, что он не взял меня в основу – это только моя вина. Я знаю и вижу, что этот тренер не приведет «Спартак» к чемпионству. А я очень хочу, чтобы красно-белые стали чемпионами», – написал Обухов на своей странице в Instagram.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Обухов Владимир Аленичев Дмитрий
Комментарии (29)
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Pro100Kid
1470480159
Вот пока наши молодые и ничего не добившиеся игроки будут такое говорить, в нашей сборной все будет плохо...
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Keeper161
1470481199
Ну и правильно ,трениришка этот Дмитри Анатолич
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Andrey160268
1470481656
Видно парнишке не успели вовремя сделать прививку от Дзюбы.
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SPARTAK-ARMANi
1470482219
пидор ты ебаный как игрок и как человек
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Daxa09
1470482714
Бля уберите этот лимит чтоб всякое вот такое дерьмо даже в дубле в основе не играла большинство вот таких мудоков играют из за паспорта за то мнение у них о себе такое что они топ уровня только в Европе их почему то не замечают
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serega99
1470484671
Ахахах обиделся)) Аленичев всегда берет вину на себя) Даже в последнем интервью он взял всю вину за поражение на себя. Так что не нужно наговаривать на человека, только из-за своей обиды))
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Psih86
1470484777
Обухов ты из какой жоп. вылез?первый раз про тебя слышу...крыса...Таким игрокам как ты и все из Спартака, ни кто не поможет,потому что вы говн.,и сейчас вы начинаете показывать свое истенное лицо!Когда Челси обосрался в прошлом сезоне,на Маура много кто гнал,на Анчелоти из Реала год назад,на Гвардиолу из Баварии,хотя он там такого наворотил,итд....Вот он наш УРОВЕНЬ РФПЛ,сами ни кто,а других засерают во всю!!!!!
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mdu86
1470484976
На обиженных воду возят...Гнильё сопливое
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ViktorMG
1470485694
Не дело футболиста оценивать тренера. Особенно если сам не смог пробиться в основу. А шанс у него был и не один.
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Serjoga
1470486391
Кто такой Обухов? Что за ЗВЕЗДА футбола такая?
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