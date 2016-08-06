Агент: «Переход Ломбертса в «Арсенал» возможен, но в лонг-листе «канониров» – больше 100 игроков»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о возможном переходе защитника «Зенита» Николаса Ломбертса в «Арсенал», отметив, что в лонг-листе лондонского клуба наблюдается более 100 футболистов.

– Переход Ломбертса в «Арсенал» возможен, думаю, одного или двух защитников на усиление «канониры» купят. Времени еще много. Но мы знаем подход Арсена Венгера, который очень осторожно подходит к трансферам – быстрых решений от него не поступает. Но вариант с Ломбертсом вполне вероятен.

– Лонг-лист «Арсенала» огромен?

– Я вам скажу, что там постоянно наблюдается больше 100 игроков. Есть такие футболисты, которых ведут один, два и даже три года, а потом все равно не покупают. Это очень серьезный селекционный отдел, почти перед каждой тренировкой несколько минут, в зависимости от объемов и важности, Арсен Венгер просматривает информацию от селекционеров. Их работа никогда не заканчивается. Даже если перерыв в АПЛ наступает, и начинается, к примеру, Кубок Америки, можно с уверенностью сказать – селекционеры «Арсенала» находятся там и наблюдают игроков. Это такая ежедневная кропотливая служба, так что приобретения получаются почти безошибочными.