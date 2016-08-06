Ерохин: «Аякс» – опытная европейская команда, которая славится своими воспитанниками»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьевки четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что россиянам предстоит сыграть с «Аяксом».

«Аякс» — опытная европейская команда, которая всегда славилась своими молодыми талантливыми воспитанниками. Мне кажется, что в раунде плей-офф Лиги чемпионов вообще нет слабых команд, любой соперник – известный европейский клуб. Но если честно, то особняком все равно стоял «Манчестер Сити».

Будем готовиться к матчу, у нас есть время, чтобы изучить «Аякс». Но не стоит забывать и о матчах чемпионата», – сказал Ерохин.